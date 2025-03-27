Прощание с актером Алексеем Веселкиным пройдет в РАМТе 29 марта

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Церемония прощания с заслуженным артистом России, актером, режиссером, радиоведущим Алексеем Веселкиным состоится в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в субботу, 29 марта, сообщается на сайте театра.

Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00, затем Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище.

Актер скончался 26 марта после продолжительной болезни.

Веселкин начал работать в РАМТ в 1983 году и служил там на протяжении 42 лет. За свою карьеру он сыграл в театре около 60 ролей. Зрителям Веселкин запомнился как ведущий детского шоу "Хочу все знать" на радио "Маяк", а также ТВ-программ "Царь горы", "Будильник" и "До 16 и старше". Также он снимался в сериалах "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры" и других.

