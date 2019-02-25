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12:47

Рами Малек упал со сцены с "Оскаром"

культура

12:47

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Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Получивший "Оскар" за роль Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии" Рами Малек неудачно упал со сцены после получения награды. На помощь артисту поспешили медики с аптечкой, сообщает сайт "Дни.ру".

Как утверждают очевидцы, актер смог самостоятельно дойти до места в зрительном зале. Впрочем, сам Рами вскоре заверил присутствующих, что чувствует себя хорошо.

На церемонии награждения Малек произнес трогательную речь, поблагодарив своих родных, а также участников группы Queen, позволивших ему стать "частью их наследия". "Я навсегда в долгу перед вами", – заключил артист.

Перед вручением премии для приглашенных звезд выступили музыканты Queen. Вместе с Адамом Ламбертом они исполнили известную композицию We Are The Champions.

Фильм "Богемская рапсодия" рассказывает о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри. За звание "Лучшего актера", помимо Рами Малека, боролись Кристиан Бэйл, Брэдли Купер, Уиллем Дефо и Вигго Мортенсен.

"Лучшей актрисой" признали Оливию Колман, сыгравшую Анну Стюарт в картине "Фаворитка", а главная награда досталась фильму "Зеленая книга".

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