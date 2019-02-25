Рами Малек упал со сцены с "Оскаром"

Получивший "Оскар" за роль Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии" Рами Малек неудачно упал со сцены после получения награды. На помощь артисту поспешили медики с аптечкой, сообщает сайт "Дни.ру".
Как утверждают очевидцы, актер смог самостоятельно дойти до места в зрительном зале. Впрочем, сам Рами вскоре заверил присутствующих, что чувствует себя хорошо.
На церемонии награждения Малек произнес трогательную речь, поблагодарив своих родных, а также участников группы Queen, позволивших ему стать "частью их наследия". "Я навсегда в долгу перед вами", – заключил артист.
Перед вручением премии для приглашенных звезд выступили музыканты Queen. Вместе с Адамом Ламбертом они исполнили известную композицию We Are The Champions.
Фильм "Богемская рапсодия" рассказывает о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри. За звание "Лучшего актера", помимо Рами Малека, боролись Кристиан Бэйл, Брэдли Купер, Уиллем Дефо и Вигго Мортенсен.
"Лучшей актрисой" признали Оливию Колман, сыгравшую Анну Стюарт в картине "Фаворитка", а главная награда досталась фильму "Зеленая книга".
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