Кинокритик прокомментировал итоги премии "Оскар"

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Итоги премии "Оскар" прокомментировал кинокритик Роман Григорьев. В разговоре с RT он отметил, что и раньше прогнозировал победу картины американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" в номинации "Лучший фильм".

"До премии я говорил, что лучшим фильмом станет "Зеленая книга", – так оно и получилось", – сказал критик. "Фильм абсолютно точно и интеллигентно попадает под требования и нынешнюю общественно-политическую ситуацию", – объяснил он выбор жюри, добавив при этом, что в годы, о которых идет речь в картине, такая история произойти не могла. "Это немножко фантастика, но в интерьерах докризисной Америки это все смотрится как романтический образ", – считает Григорьев.

Как подчеркнул эксперт, награда за лучшую женскую роль оказалась неожиданностью для Оливии Колман. "У нее была роль второго плана, но ее можно только поздравить", – отметил кинокритик. По его мнению, "мы видим рождение очередной истории, когда об актерах и актрисах говорят, что слава пришла к ним поздно".

"Богемскую рапсодию" жюри не могло обойти стороной из-за симпатий к Рами Малеку, пояснил Григорьев. "Лучшая мужская роль досталась Рами Малеку, потому что в прокате этот фильм стал просто бомбой", – заявил он, напомнив о "сумасшедших" сборах картины по всему миру, включая Россию.

24 февраля (рано утром 25 февраля по московскому времени) в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения премии "Оскар". В номинации "Лучший актер" победил Рами Малек, "Лучшей актрисой" признали Оливию Колман, которая сыграла в фильме "Фаворитка". "Зеленая книга" получила приз как "Лучший фильм", а в категории "Лучший фильм на иностранном языке" победу присудили картине "Рома" Альфонсо Куарона.