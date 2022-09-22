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Культура

13:07

В Ярославле завершилось прощание с Сергеем Пускепалисом

культура

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Церемония прощания с художественным руководителем ярославского Театра драмы имени Ф. Волкова, актером Сергеем Пускепалисом завершилась. Режиссера проводили аплодисментами, сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида прошла в театре, после чего гроб понесли на отпевание в Казанский монастырь. Простились и с погибшим вместе с Пускепалисом водителем Александром Синицыным.

Уточняется, что актер будет похоронен в пятницу, 23 сентября, в Железноводске.

ДТП с участием Пускепалиса произошло утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры". Автомобиль Ford Transit, в котором находились погибшие, столкнулся с грузовиком.

По данным следствия, 56-летний Синицын выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком. От удара автомобиль отбросило в еще один грузовик.

Позже в Сети появилось видео с моментом смертельного ДТП в Ярославской области.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Прощание с Пускепалисом пройдет в Ярославле 22 сентября

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