Художественный руководитель Театра имени Волкова в Ярославле, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП на трассе М8 "Холмогоры". Автомобиль, в котором находился актер, столкнулся с грузовиком. Рассказываем, как на гибель артиста отреагировали его коллеги и знакомые.

"Истинный патриот своей страны"

По предварительным данным, утром 20 сентября Ford Transit с Сергеем Пускепалисом в салоне столкнулся по касательной с грузовиком на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры". Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в другой грузовик, сообщил в телеграм-канале "МВД медиа" начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области Антон Царев. Вместе с Пускепалисом погиб его водитель, еще один человек госпитализирован.

В региональном управлении МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Позднее ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что Пускепалис погиб, "перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там". "Это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности перед людьми, которые были публикой театра, перед альма-матер, где он мгновенно поддержал нашу стипендиальную программу… перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям на Донбассе", – поделился он.

Соболезнования коллективу Театра имени Волкова, а также родным и близким артиста выразил Владимир Путин. "Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой", – отметил президент в телеграмме.



Владимир Путин президент РФ И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что уход артиста из жизни стал тяжелым ударом для всех, кто знал его лично.





Ольга Любимова министр культуры РФ Он был талантлив во всем. Под руководством Сергея Витауто старейший драматический театр России возымел невероятный успех. Он был человеком исключительной порядочности и внутреннего достоинства, истинным патриотом своей страны. Ему удалось реализовать множество важнейших социальных проектов.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал смерть Пускепалиса "очень большой утратой". "В это сложно поверить. Виделись с ним еще вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актер, режиссер и руководитель. Настоящий патриот. И то, что случилось, кажется очень несправедливым", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Театре имени Волкова также выразили соболезнования в связи с гибелью артиста. Потеря вызвала шок и горе у всего коллектива, подчеркнули там. Спектакли Международного Волковского фестиваля, который идет в театре в эти дни, будут проходить без аплодисментов.

В Железноводске Ставропольского края именем Сергея Пускепалиса назовут местный Дворец культуры, сообщил ТАСС глава города Евгений Бакулин. Здесь актер в детстве жил со своими родителями, а в 2019 году организовал кинофестиваль "Герой и время".

Человек искусства

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курской области в семье геолога. Затем переезжал с родителями на Чукотку и в Железноводск, где спустя много лет стал организатором кинофестиваля "Герой и время".

Театральное образование Пускепалис получил в Саратове, окончив в 1985 году местное училище имени Слонова. Режиссерское же он получал уже в Москве: в 2001-м окончил курс народного артиста РФ профессора Петра Фоменко в ГИТИСе. После уже как режиссер работал в театрах Самары и Петропавловска-Камчатского, делился своими знаниями и опытом в Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки.

В Москве с конца нулевых Пускепалис сотрудничал с Московским театром Олега Табакова и Московским художественным академическим театром имени Чехова. В конце декабря 2018 года стал замхудожественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе. В августе 2019-го он возглавил Российский государственный академический театр драмы имени Волкова в Ярославле, где работал до своей гибели.

Российским зрителям Пускепалис известен и как киноактер. В его карьере – более 60 ролей во всевозможных проектах. Среди них в том числе – фильмы-катастрофы "Метро" (2012 год) и "Ледокол" (2016 год). В 2015-м Пускепалис попробовал себя в качестве кинорежиссера, сняв драму "Клинч". За свои роли получал награды таких фестивалей, как "Берлинале", "Ника" и "Кинотавр". В 2017 году удостоен премии "Золотой орел" за роль в сериале "А у нас во дворе".

Пускепалис удостоен звания "Заслуженный артист России". Был членом совета по культуре Росгвардии и Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ. Кроме того, он был одним из учредителей Всероссийского общественного движения наставников детей и молодежи "Наставники России". У него остались жена и сын Глеб, который уже сыграл несколько ролей в кино.

Москва 24 выражает искренние соболезнования родным, друзьям и поклонникам творчества Сергея Пускепалиса.

