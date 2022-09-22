Прощание с актером Пускепалисом началось в Ярославле

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Прощание с погибшим в ДТП актером Сергеем Пускепалисом началось в Ярославле.

Черно-белые фотографии артиста повесили на фасадах Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. Под ними люди устроили импровизированные мемориалы.

Прощание проходит в большом зрительном зале, где установлены усыпанные цветами гробы Пускепалиса и погибшего вместе с актером водителя Александра Синицына. На сцене организовали почетный караул.

В 13:00 в Казанском монастыре начнется отпевание. Похороны пройдут 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, где Пускепалис провел детство.

ДТП с участием актера произошло утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры". Автомобиль Ford Transit, в котором находились погибшие, столкнулся с грузовиком.

По данным следствия, 56-летний Синицын выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком. От удара автомобиль отбросило в двигавшийся во встречном направлении другой грузовик.

Позже в Сети появилось видео с моментом смертельного ДТП в Ярославской области.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

