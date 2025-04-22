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22 апреля, 18:46

Культура

Вышел трейлер восьмого сезона мультсериала "Рик и Морти"

Видео: vkvideo.ru/"Игромания Кино"

Adult Swim представил официальный трейлер 8-го сезона мультсериала "Рик и Морти".

Трейлер демонстрирует ключевых персонажей сериала в различных ситуациях. В ролике представлены сцены с космическими перестрелками и инопланетными существами.

Премьера 8-го сезона состоится 25 мая, сообщили Adult Swim.

21 апреля вышел новый трейлер фильма "Буратино". Премьера назначена на 1 января 2026 года.

До этого сообщалось, что стриминговый сервис Netflix снимет реалити-шоу по мотивам настольной игры "Монополия". Участники будут проверять свою дружбу, покупая участки любыми методами.

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