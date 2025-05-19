Василий Церетели назначен президентом Российской академии художеств

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Василий Церетели назначен новым президентом Российской академии художеств (РАХ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение.

Церетели был выбран на должность на общем собрании членов академии. До этого он был исполняющим обязанности президента РАХ. Результаты голосования направили в правительство России.

С 1997 года академию возглавлял скульптор и художник Зураб Церетели. Он скончался 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом. Она отметила, что художник навсегда останется в сердцах людей.

Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с супругой Инессой Андроникашвили.