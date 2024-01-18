Руководителя Малого театра объявят на следующей неделе – Минкультуры РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Государственного академического Малого театра будет объявлен на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

По ее словам, к уходу Юрия Соломина, который руководил театром с 1988 года, эмоционально был никто не готов. Администрация, труппа и дирекция театра уже вместе размышляли, кто бы смог его заменить, став художественным руководителем или главным режиссером Малого театра.

"Я сразу говорю – мы пойдем навстречу труппе всегда, и это единственный возможный вариант существования Малого театра", – подчеркнула министр.

О смерти Соломина 11 января сообщила его внучка. По ее словам, актер ушел из жизни "тихо во сне" в возрасте 88 лет.

Соболезнования в связи с его смертью выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Прощание с Соломиным прошло 15 января в Малом театре. Его в том числе посетили Любимова, помощник главы государства Владимир Мединский, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, народные артисты России Сергей Гармаш, Андрей Житинкин, народные артисты РСФСР Всеволод Шиловский и Станислав Любшин и другие.

Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На похоронах военный оркестр исполнил гимн России, "Балладу о солдате". При погребении были отданы воинские почести в виде трех оружейных залпов.

В последнее время Соломин переживал проблемы со здоровьем. Ранее его выписали из больницы после инсульта, который выявили у него на фоне госпитализации в начале ноября 2023 года. После выписки сообщалось, что Соломин "рвется в театр".

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