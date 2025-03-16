Сергей Безруков: дети – главные зрители цирка, их мнение важно

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Худрук Московского губернского театра, режиссер и актер Сергей Безруков назвал детей главными зрителями цирка и отметил их значимость в формировании будущего облика Большого Московского цирка.

"Они искренне любят цирк, восхищаются артистами и верят в чудо. Именно поэтому так важно было услышать их голоса при выборе будущего облика Большого Московского цирка", – пояснил артист.

По мнению Безрукова, Москва приняла уникальное решение, доверив этот выбор тем, для кого адресовано цирковое искусство и для кого оно является настоящим волшебством.

Кроме того, актер отметил, что голосование по поводу нового архитектурного решения Большого Московского цирка стало ярким примером эффективного взаимодействия между городом и его жителями.

Соответствующее голосование проводилось на платформе "Активный гражданин". Свыше 73% горожан решили, что в столице необходимо построить один из лучших в мире современных цирков. Однако мнение о расположении объекта разделилось: почти половина опрошенных выступили за его возведение на исторической площадке, в то время как 27% предложили рассмотреть новые варианты.

После этого специалисты и руководство Большого Московского цирка пришли к согласию, что необходимо построить новое здание в другом месте. Для этого было выбрано пространство в Мнёвниковской пойме.

Было отмечено, что реализация такого крупного проекта на прежнем участке сопряжена с техническими трудностями. Кроме того, важно обеспечить непрерывную работу цирка до завершения строительства нового здания.

В рамках второго этапа голосования москвичи смогли выбрать облик нового здания. Наибольшее количество голосов набрала концепция, разработанная архитектурным бюро АПЕКС. Ее поддержали 29% взрослых и 42% детей.

Сергей Собянин, в свою очередь, отметил хорошую транспортную доступность выбранного района, заявив, что в будущем там построят новые пешеходные мосты, которые свяжут пойму с Гребным каналом и парком "Фили".