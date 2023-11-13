Юрий Соломин уже неделю остается в реанимации в тяжелом состоянии – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Народный артист СССР Юрий Соломин уже неделю остается в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение, где лежит худрук Малого театра.

Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно.

Накануне директор театра Тамара Михайлова сообщила, что в состоянии Соломина зафиксировали улучшение. По ее словам, состояние артиста стабильное.

Народного артиста СССР госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу с инсультом.

7 ноября стало известно, что он находится в реанимации. Позже внучка артиста рассказала, что его переводят из реанимации в обычную палату. По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии. Как уточнила внучка артиста, у него обострились некоторые старые травмы.

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