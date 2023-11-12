В Малом театре сообщили об улучшении состояния Соломина

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В состоянии народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина зафиксировали улучшение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

По ее словам, состояние артиста стабильное.

"Я сегодня у него была, и даже по сравнению с пятницей, когда я его навещала, состояние еще улучшилось. Врачи сейчас уже думают о том, чтобы перевести Юрия Мефодьевича из реанимации в обычную хорошую палату, где он продолжит лечение", – добавила директор театра.

Народного артиста СССР госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу с инсультом.

7 ноября стало известно, что он находится в реанимации. Позже внучка артиста рассказала, что его переводят из реанимации в обычную палату. По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии. Как уточнила внучка артиста, у него обострились некоторые старые травмы.

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