Почти вся труппа "Гоголь-центра" осталась в театре имени Гоголя – худрук

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Практически весь актерский состав "Гоголь-центра" будет играть в Театре имени Гоголя, заявил художественный руководитель учреждения культуры Антон Яковлев.

"Я просто сейчас набираю новых артистов и выстраиваю как раз репертуар. Может быть что-то останется, но это будет зависеть от артистов. Практически вся труппа осталась. Это еще в июле все выяснилось", – рассказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Яковлев уточнил, что всего труппу покинули 8–10 человек.

По его словам, в конце сентября можно будет принять решение о появлении в новом репертуаре старых постановок.

В мае появились слухи о возможном закрытии "Гоголь-центра". Руководство театра их опровергло, отметив, что не понимает природу их возникновения, поскольку театр демонстрирует хорошие показатели: высокую посещаемость и большую выручку, которая за первую половину текущего года составила 162 миллиона рублей при бюджетном финансировании в 154 миллиона.

Однако уже в конце июня там заявили, что не могут опровергнуть информацию о закрытии, поскольку к тому времени не было подтверждения продления контрактов худрука и директора, которые истекали 4 июля. 29 июня в руководстве трех столичных театров произошли изменения. Они затронули и "Гоголь-центр": его новым худруком стал режиссер театра и кино Антон Яковлев, сын известного советского актера Юрия Яковлева.

После этого столичный департамент культуры пояснил, что речи о закрытии театра не идет. Дело в том, что последние 10 лет "Гоголь-центр" был творческим псевдонимом Театра имени Гоголя, который все это время существовать не переставал. В ведомстве отметили, что сменится только руководство театра.

