Помощница Краско заявила, что актер находится в тяжелом состоянии

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Актер Иван Краско после операции находится в тяжелом состоянии. Об этом в беседе с RT сообщила помощница народного артиста Дарья Пашкова.

"В пятнадцать часов ему сделали операцию экстренно. Вот. И он в тяжелом состоянии", – сказала она, отметив, что врачи пока не комментируют состояние актера.

Между тем сын Краско Федор рассказал РИА Новости, что его отца госпитализировали из-за последствий инсульта.

"Состояние (отца) сейчас – точно сказать не могу, поскольку его забрали в реанимацию без возможности посещения", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в момент госпитализации у его отца отнялись левые рука и нога, тот тяжело дышал и чувствовал слабость, но при этом мог говорить.

Информация о том, что 92-летнего Краско доставили в реанимацию, появилась в СМИ днем 13 июля. Отмечалось, что у него проявились последствия инсульта.

Позже эти сообщения подтвердили директор актера и его помощница. Вечером четверга, 13 июля, артиста экстренно прооперировали.

