Басков попросил Путина об общем фото после награждения в Кремле

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков попросил Владимира Путина об общем фото после награждения в Кремле, в свою очередь президент ответил положительно, передает РИА Новости.

Кроме того, Путин поднял бокал шампанского за тех, кто был отмечен государственными наградами. Также президент смог в неформальной обстановке пообщаться с участниками церемонии.

Торжественная церемония награждения состоялась в Кремле 12 декабря. В ходе нее Басков был удостоен ордена Почета. Также Путин присвоил звание Героя Труда РФ композитору Александре Пахмутовой, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и депутату Госдумы Владимиру Ресину. Этого же звания удостоен гендиректор Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО Роствертол имени Б. Н. Слюсаря Петр Мотренко.

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени президент вручил бывшему главному тренеру российской сборной по футболу Валерию Газзаеву и директору Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Константину Котенко.

