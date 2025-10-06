Открыт турмаршрут по мотивам выставки Русского музея на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Туристический маршрут, созданный по мотивам выставки "Образ Москвы в русском искусстве" из коллекции Государственного Русского музея, запущен в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент культуры столицы.

Новый маршрут, интегрированный в мобильное приложение геосервиса 2ГИС, включает знаковые места столицы, изображенные на произведениях художников.

Проект позволяет посетителям выставки, открытой на ВДНХ, дополнить впечатление от экспозиции на улицах Москвы. Найти маршрут в 2ГИС можно по ключевым словам "Образы Москвы" в строке поиска.

Все остановки маршрута дополнены навигацией и историко-художественной справкой. Пользователи смогут сравнить московские виды на полотнах художников с современными городскими ландшафтами.

Выставка открыта для посещения каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00 (вход до 20:00).

Ранее стало известно, что четыре картины Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея привезли в павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ, где открылась выставка "Образ Москвы в русском искусстве". Выбранные для экспозиции произведения отражают отношение их автора к столице. В письмах Репин признавался, что любит Москву "как родную мать".

