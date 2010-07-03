В музеи и театры столицы со скидкой в День города и не только

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи и гости столицы смогут в День города приобрести билеты в музеи, театры и на аттракционы со скидкой до 33 процентов или бесплатно. Акцию "С днем рождения, Москва!" подготовил Сбербанк.

С 7 по 30 сентября специальные предложения будут распространяться на посещение музеев и театров, среди которых: МХАТ им. Горького, Музей русского импрессионизма, Московский театр на Таганке.

Любители развлечений могут выбрать для себя билеты в столичные кинотеатры, аквапарки и парки аттракционов. К примеру, посетители парка "Сказка" в Крылатском по кодовому слову от Сбербанка смогут бесплатно прокатиться на Колесе обозрения, а "Фэнтази парк" предложит детям до 13 лет (включительно) бесплатно посетить аквапарк.

"В День города мы поздравляем всех жителей Москвы с праздником и с удовольствием делимся уникальными предложениями от наших уважаемых партнеров на посещение культурных и развлекательных мероприятий", – заявил вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Принять участие в этой акции могут не только москвичи, но и все россияне, а также иностранцы, планирующие посетить Москву до конца года, поскольку приобретая некоторые услуги в сентябре, клиенты в ряде случаев могут воспользоваться ими до 31 декабря. Все предложения по акции собраны на специальной странице сайта Сбербанка.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.

Всего в дни празднования город украсят более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

