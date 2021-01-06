Онлайн-бот покажет горожанам виртуальные экскурсии по Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Посетить благоустроенные улицы и парки столицы теперь можно в режиме онлайн. В городе запущен интернет-проект "Москва на удаленке". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Пользователи смогут узнавать интересные факты об истории улиц и различных объектах в Telegram по ссылке.
"На выбор предлагается шесть направлений в центре города: любимая горожанами и туристами улица Рождественка, прилегающие к ней улица Кузнецкий Мост, Звонарский переулок, Сандуновский переулок, Варсонофьевский переулок и Большой, Малый и Нижний Кисельные переулки. Список мест, которые можно посетить с помощью онлайн-сервиса, будет постоянно обновляться", – сказано в сообщении.
Онлайн-бот расскажет про ресторан 20 века "Квисисано" без официантов и продавцов, французский банк "Лионский кредит", Сандуновские бани, про место жительства Антон Чехова и ресторан, которому посвящал строки Александр Пушкин.
Ранее сообщалось, что проект "Открой#Моспром" подготовил онлайн-экскурсии по предприятиям Москвы.
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