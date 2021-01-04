Фото: depositphotos/Luljo

Парки Москвы подготовили онлайн-концерты и рождественские мастер-классы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Программа начнется с рассказа о фаянсовой фабрике "Алуминиа" от музея-усадьбы "Кусково". Лекцию посвятят изделиям фабрики, которые поступили из Оружейной палаты и Политехнического музея. В этот же день Бабушкинский парк на своих страницах проведет рождественские игры.

Мастер-класс по созданию рождественской открытки пройдет на страницах парка "Северное Тушино". Для работы участникам потребуется цветная бумага, клей и ножницы. А Таганский парк расскажет, как легко сделать рождественского ангела при помощи фатина, теннисного шара, бисера и декоративной ленты.

В четверг, 7 января, воспитанники фольклорной студии "Подсолнух" исполнят старинные колядки. А музей -заповедник "Кузьминки-Люблино" опубликует видеолекцию о церкви Влахернской Иконы Божией Матери. Участников познакомят с историей православного храма.

В этот же день рождественские и новогодние песни подготовили для пользователей парк "Фили" и Лианозовский парк. На страницах парков пройдут концерты групп "Ярилов зной", "Талица" и музыканта Павла Фахртдинова. Они исполнят фольклорные песни и авторские композиции.

Ранее на портале "Узнай Москву" появился онлайн-гид по новогодним улицам. Москвичам и гостям столицы предлагают совершить прогулку по 15 маршрутам, среди которых – Триумфальная площадь, Тверская улица, Лубянская площадь, Никольская улица, Красная площадь. На портале содержится описание достопримечательностей, а также новые и архивные фотографии.