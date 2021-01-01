Онлайн-лекции, коньки и лыжи: как будут работать парки Москвы в новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Все столичные парки и природные территории будут работать в обычном режиме в новогодние каникулы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что зоны отдыха украсили декоративной подсветкой, инсталляциями и гирляндами. Это было сделано для придания праздничной атмосферы столичным паркам.

Также на их территории будут звучать известные музыкальные произведения и песни лучших творческих коллективов и исполнителей, которые участвовали в конкурсе Московского продюсерского центра. В то же время в зонах отдыха не будут работать заведения общественного питания. Такое решение было принято в рамках мер по профилактике коронавируса.

Однако в парках предлагают покататься на лыжах и коньках. Сообщается, что все катки в Москве продолжат работу, однако их посещение доступно лишь по предварительной записи.

Кроме того, в столичных парках проложены 64 лыжных маршрута. Отмечается, что на отличную лыжную прогулку можно сходить в парках "Сокольники", "Северное Тушино", а также Воронцовском парке и в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское".

Кроме того, московские зоны отдыха предлагают различный онлайн-досуг. В дистанционном формате будут проводиться различные мастер-классы, лекции, творческие уроки и тренинги. Подробнее об этом можно узнать на страницах парков в социальных сетях, а также здесь.

Москвичей также призвали соблюдать меры предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим.

Ранее Музей Победы подготовил онлайн-экскурсию о новогодних подарках на фронт. В ее рамках можно узнать, как красноармейцы встречали Новый год. На экскурсии расскажут, почему советские солдаты ставили елку на фронте и из чего делали новогодние игрушки.