Музей Победы подготовил онлайн-экскурсию о новогодних подарках на фронт

Фото: youtube.com/Музей Победы

Музей Победы в столице разместил на сайте онлайн-экскурсию о новогодних подарках на фронт.

Как сообщила пресс-служба музея, зрители узнают, как встречали Новый год красноармейцы, для которых этот праздник стал символом мирной счастливой жизни.

"Несмотря на трудности, бойцы на фронте, если появлялась возможность, обязательно ставили елку. Если не получалось найти игрушки, их делали из подручных материалов", – рассказал сотрудник музея, историк Александр Михайлов.

По его словам, для поднятия морального духа проводились кампании по сбору подарков в армию. Поэтому посетителям расскажут, какие вещи чаще всего клали в посылки солдатам.

Например, гостям выставки продемонстрируют популярные с начала ХХ века карамельные конфеты "Раковые шейки", спички-книжки и другую продукцию.

Ранее стало известно, что парки Москвы подготовили специальную онлайн-программу на январские праздники. Они проведут мастер-классы, творческие уроки, тренинги и лекции.