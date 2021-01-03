Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале "Узнай Москву" появился онлайн-гид по новогодним улицам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам и гостям столицы предлагают совершить прогулку по 15 маршрутам, среди которых – Триумфальная площадь, Тверская улица, Лубянская площадь, Никольская улица, Красная площадь. На портале содержится описание достопримечательностей, а также новые и архивные фотографии.

"Прогулка рассчитана на 2,5 часа. У пользователя портала есть выбор: совершить ее виртуально или отправиться в путь пешком", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Ранее музей Победы разместил на сайте онлайн-экскурсию о новогодних подарках на фронт. Пользователи узнают, как встречали Новый год красноармейцы, для которых этот праздник стал символом мирной счастливой жизни.

Мастер-классы, творческие уроки, тренинги и лекции на январских праздниках проведут и столичные парки. Присоединиться к онлайн-программам московские парки приглашают детей и взрослых. Основную часть занятий посвятят созданию своими руками новогодних украшений и подарков.

