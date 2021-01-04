Более 550 выставок представил портал "Музейная Москва онлайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Музейная Москва онлайн" представлено более 550 выставок столичных музеев и фотографии свыше 69 тысяч экспонатов разной тематики и направлений.

Среди которых есть елочные игрушки, поздравительные открытки и фотографии новогодней Москвы разных лет, передает портал мэра и правительства столицы.

Об этом рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Он напомнил, что в связи с пандемией музеи, театры и другие культурные учреждения столицы временно закрыты, однако изучать фонды культурных учреждений можно не выходя из дома.

"Например, пользователи могут увидеть редкие экземпляры новогодних открыток, выпущенных в 1930–1940-х годах, а также ознакомиться с тематической коллекцией Музея Скрябина", – сказал Шакрыл.

Проект "Музейная Москва онлайн" появился в 2018 году. Там хранятся фотографии и цифровые копии экспонатов из коллекций 42 музеев и галерей.

Ранее стало известно, что парки Москвы подготовили специальную онлайн-программу на январские праздники. Они проведут мастер-классы, творческие уроки, тренинги и лекции.