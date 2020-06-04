Главархив опубликовал документы к 178-летию со дня издания "Мертвых душ"

Фото: Ф. Моллер. Портрет Николая Васильевича Гоголя. 1841 год
Документы, посвященные 178-летию с момента издания поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя, опубликовали в Главархиве. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В Главархиве Москвы хранится протокол заседания Московского цензурного комитета от 12 декабря 1841 года о передаче на рассмотрение цензору Ивану Снегиреву первой части рукописи "Мертвых душ", – объявили в ведомстве.
В пресс-службе учреждения отметили, что этот и другие документальные свидетельства, в том числе заметка в газете "Московские ведомости" о старте продаж легендарной книги, вошли в состав издания "Н. В. Гоголь и Москва" для библиотеки Московской электронной школы.
Помимо материалов об издании поэмы, в архивном ведомстве представили копию выписки о рождении Гоголя из метрической книги Преображенской церкви в Сорочинцах, устав Нежинского лицея, где учился будущий писатель, и документ о смерти.
Ранее в Главархиве представили ретрофотографии столицы. В виртуальном музее ведомства показали снимки, которые относятся в концу XIX века. Найти их можно в разделе "Фотолетопись Москвы".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: