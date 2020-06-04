Главархив опубликовал документы к 178-летию со дня издания "Мертвых душ"

Фото: Ф. Моллер. Портрет Николая Васильевича Гоголя. 1841 год

Документы, посвященные 178-летию с момента издания поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя, опубликовали в Главархиве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В Главархиве Москвы хранится протокол заседания Московского цензурного комитета от 12 декабря 1841 года о передаче на рассмотрение цензору Ивану Снегиреву первой части рукописи "Мертвых душ", – объявили в ведомстве.

В пресс-службе учреждения отметили, что этот и другие документальные свидетельства, в том числе заметка в газете "Московские ведомости" о старте продаж легендарной книги, вошли в состав издания "Н. В. Гоголь и Москва" для библиотеки Московской электронной школы.

Помимо материалов об издании поэмы, в архивном ведомстве представили копию выписки о рождении Гоголя из метрической книги Преображенской церкви в Сорочинцах, устав Нежинского лицея, где учился будущий писатель, и документ о смерти.

Ранее в Главархиве представили ретрофотографии столицы. В виртуальном музее ведомства показали снимки, которые относятся в концу XIX века. Найти их можно в разделе "Фотолетопись Москвы".

