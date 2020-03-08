Главархив опубликовал документы об истории празднования 8 Марта

Фото: Главархив Москвы/О. Булдаков. 3 марта 1971 года

Главархив Москвы опубликовал документы об истории Международного женского дня. В них рассказывается о традициях празднования 8 Марта, передает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что женский праздник появился около 100 лет назад. Тогда он отмечался как Международный день работниц.

"Со второй половины 1920-х годов роль женщин в индустриальном производстве стала заметнее. Они осваивали профессии, считавшиеся сугубо мужскими, и преуспевали в них. Женщины становились ударницами труда, новаторами, победительницами соцсоревнований", – говорится в сообщении.

Известно, что 8 марта 1942 года в Концертном зале имени П. И. Чайковского прошло заседание партийных и общественных организаций, посвященное Международному коммунистическому женскому дню. В тот день Сталин направлял приветствия стахановкам, женщинам-врачам, деятелям науки, культуры и искусства, а также командирам и политработницам Красной армии. Текст этого приветствия хранится в столичном Главархиве.

Также среди опубликованных документов присутствует стенограмма заседания, состоявшегося в 1961 году. Торжественное мероприятие было посвящено Международному женскому дню. Согласно стенограмме, в 60-е годы общество волновали солидарность с трудящимися женщинами и трудовые успехи женщин-передовиков и новаторов производства.

В 1965 году 8 Марта объявили нерабочим днем. В 1991 году в столице прошли массовые гулянья: на Манежной площади состоялось театрализованное представление, на Тверской прошли парад и выступления оркестров.

Статус официального государственного праздника в России Международный женский день получил в 2002 году.

Сегодня с праздником россиянок поздравил президент страны Владимир Путин. Он направил поздравления с женским днем мамам, женам, дочерям, подругам и коллегам. Кроме того, президент выразил признательность женщинам, посвящающим себя материнству, воспитанию детей и быту в доме, оставаясь при этом очаровательными, красивыми и женственными.