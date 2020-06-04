Главархив представил ретро-фото столицы в онлайн-музее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ретро-фотографии столицы выставили в виртуальном музее Главархива "Москва – с заботой об истории".

Снимки с конца XIX века до наших дней можно увидеть в разделе "Фотолетопись Москвы". В раздел попали фотографии, на которых запечатлена повседневная жизнь москвичей.

Музей открылся в начале мая. Основой для него послужили около 7500 документов и предметов военного времени. На данный момент его посетили более 180 тысяч жителей.

Многие фото были сделаны во время значимых исторических событий и позволяют взглянуть на обычную жизнь людей в то время, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что московские музеи представили более 200 новых выставок на портале "Музейная Москва онлайн".