"Известия": актер Мурзенко задолжал перед ФНС более 1,5 млн рублей

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У российского актера и кинорежиссера Константина Мурзенко нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает газета "Известия".

Из открытых источников следует, что актер задолжал государству более 1,5 миллиона рублей. Он не уплачивал налоги с 2019 года.

Мурзенко получил популярность после эпизодической роли "Фашиста" в фильме "Брат-2". В 2001 году он дебютировал как режиссер, сняв по собственному сценарию фильм "Апрель".

В июне ГМУ ФССП России возбудило дело против блогера Анастасии Ивлеевой за неуплату налогов. Приставы были намерены взыскать с нее 11 352 785 рублей, при этом долг блогера перед ФНС вырос вдвое. Сумма составляла уже 20 937 008,71 рубля, так как Ивлеева не оплачивала задолженность.

В результате она выплатила 11,3 миллиона рублей после наложения запрета на регистрационные действия в отношении Lamborghini, квартиры и нескольких земельных участков, а также ареста счетов. Позже Ивлеева погасила свой долг перед ФНС.

