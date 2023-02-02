Врачи оценили состояние актера Бориса Щербакова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Состояние актера Бориса Щербакова оценивается как средней тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой Боткинскую больницу.

"Пациент находится в терапевтическом отделении. Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", – рассказали в больнице.

По словам супруги актера Татьяны Бронзовой, сейчас Щербаков чувствует себя хорошо, его положили в больницу, чтобы обследовать.

"Он болел, был простужен. Сейчас ему намного лучше, я недавно с ним разговаривала", – передает ТАСС слова Бронзовой.

Ранее сообщалось, что 73-летнего российского актера госпитализировали, ему стало плохо во время репетиции в Выборгском Дворце культуры.

Позже директор театра Выборгского Дворца культуры Елена Потылицына рассказала, что Щербакова госпитализировали в Москве перед поездкой в Санкт-Петербург. Она отметила, что актер должен был участвовать в спектакле "Свободная пара".

Сын актера Василий Щербаков, в свою очередь, заявил, что Щербаков прошел обследование в кардиологическом отделении одной из больниц Москвы, у него есть осложнения по кардиологии.

Актера перевели в реанимацию. Состояние здоровья Щербакова остается нестабильным.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!