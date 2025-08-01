Знакомая актера Глотова заявила, что о смерти сына его матери сказал следователь

Фото: кадр из сериала"Стенограмма судьбы"; режиссер – Давид Ткебучава, Александр Жигалкин; производство – Студия IV

Мать актера Максима Глотова узнала о смерти своего сына от следователя, рассказала знакомая семьи артиста Елена в беседе с телеканалом "360".

По ее словам, часть родственников Глотова проживает в России, а часть – на Украине. Изначально с ним хотели связаться близкие из Рязани, но после безуспешных попыток попросили его мать позвонить ему.

"И она позвонила сегодня (1 августа. – Прим. ред.), и взял трубку следователь. Он ей все сказал", – заявила Елена.

Женщина также уточнила, что их отцы были близкими друзьями, и когда актер приехал с Украины в Россию, чтобы поступить в театральное училище, он жил в ее семье. Последний раз она видела его на дне рождения своего брата в мае.

Согласно другой версии, друзья не могли связаться с Глотовым несколько дней, после чего решили пойти к нему домой, но дверь им никто не открыл. Тогда они вызвали полицию, которая вскрыла дверь и обнаружила тело актера.

О смерти Глотова стало известно 1 августа. Из жизни он ушел в возрасте 60 лет. Причина смерти актера не раскрывается.

Источник из правоохранительных органов отметил, что артист умер у себя в квартире на северо-западе Москвы. При этом смерть не имеет криминального характера. Журналисты предполагают, что у него не выдержало сердце.

Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Он окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории. Актер сыграл роли более чем в 100 кинопроектах, в том числе в сериалах "Склифосовский", "Содержанки" и "Желтый глаз тигра". Среди других его работ – "Закон и порядок", "Судебная колонка", "Глухарь" и "Душегубы".