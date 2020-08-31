Пассажирам метро и МЦК раздадут воду из-за жары

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Пассажирам столичного метро и МЦК раздадут питьевую воду на станциях, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Бесплатную воду получат пассажиры станций "Фили", "Технопарк", "Выхино" и "Багратионовская", а также семи станций МЦК: Андроновка, Окружная, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Коптево, Стрешнево и Лихоборы", – говорится в сообщении.

Температура воздуха в столице в понедельник, 31 августа, превысила рекорд практически 30-летней давности. Как рассказали в Гидрометцентре России, на момент 14:00 воздух в городе прогрелся до 30 градусов тепла. Такая температура была зафиксирована на метеостанции, расположенной на территории ВДНХ.

Предыдущий температурный максимум за 31 августа в Москве был установлен в 1992 году. Тогда воздух прогрелся до 29,5 градуса.

По данным Гидрометцентра России, в сентябре ожидается превышение температурной климатической нормы. Воздух в среднем будет прогреваться на один-два градуса выше определенных показателей.

