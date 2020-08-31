Температурный рекорд 1992 года побит в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в столице в понедельник, 31 августа, превысила рекорд практически 30-летней давности. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в Гидрометцентре России, на момент 14:00 воздух в городе прогрелся до 30 градусов тепла. Такая температура была зафиксирована на метеостанции, расположенной на территории ВДНХ.
Предыдущий температурный максимум за 31 августа в Москве был установлен в 1992 году. Тогда воздух прогрелся до 29,5 градуса.
По данным Гидрометцентра России, в сентябре ожидается превышение температурной климатической нормы. Воздух в среднем будет прогреваться на один-два градуса выше определенных показателей.
Что касается 1 сентября, то на юге страны будет преимущественно жарко – в частности, в Воронежской области температура превысит 30 градусов тепла. В московском регионе погода ожидается комфортная.
"Атмосфера": москвичей предупредили о рекордной жаре в последний день лета
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