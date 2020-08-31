Вильфанд рассказал о погоде 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России 1 сентября ожидается комфортная погода, сопутствующая получению новых знаний, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С моей точки зрения, завтра будет вполне комфортная погода, которая будет мобилизовать школьников и студентов на постижение новых знаний", – рассказал Вильфанд РИА Новости.

По его словам, на юге Европейской части России будет жарко. Южнее Воронежской области температура воздуха в дневные часы будет превышать 30-градусную отметку.

Вильфанд отметил, что в Москве и сопредельных областях температура воздуха составит 22–23 градуса, что выше климатического уровня.

"Утром будет 17–18 градусов – очень комфортная погода. Вероятность дождя небольшая, хотя будет ветрено", – сказал он.

Также Вильфанд рассказал, что среднегодовая температура на планете может стать рекордно высокой с 2016 года, который считается самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Специалист отметил, что в настоящее время среднегодовая температура находится пока на втором месте после 2016 года. Однако за четыре месяца 2020 ситуация может измениться.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что на территории всей России ожидается теплое начало сентября. По словам синоптиков, карта прогноза средней температуры в стране окрашена в розовый цвет. Такой тип окраски означает, что температура в РФ будет около или выше нормы.

Вильфанд также прогнозировал теплый сентябрь. Он отмечал, что в течение первой недели месяца в центре европейской части России столбики термометров поднимутся на два градуса выше нормы

Синоптик также ранее рассказывал о сроках наступления "бабьего лета".

Как отметил Вильфанд, четких дат наступления метеорологического "бабьего лета" нет. Он добавил, что это период теплой погоды наступает после затяжного ненастья.

