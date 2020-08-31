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Москва 24

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Общество

14:28

Понедельник в Москве стал самым жарким днем августа

город общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в понедельник, 31 августа, достигла максимума за весь месяц. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро столицы.

По данным синоптиков, в городе потеплело до 28,8 градуса, при этом сохраняется тенденция на превышение этого показателя.

"Сегодня самый жаркий день августа. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 августа – 28,7 градуса", – уточнили в метеобюро.

Абсолютный рекорд для 31 августа равен 31,8 градуса. Его зафиксировали в 1890 году.

В метеобюро Москвы также подчеркнули, что уходящее лето в столице оказалось в среднем на 1,5 градуса теплее климатической нормы.

По данным Гидрометцентра России, в сентябре ожидается превышение температурной климатической нормы. Воздух в среднем будет прогреваться на один-два градуса выше определенных показателей.

"Утро": осадков в понедельник в Москве не ожидается

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