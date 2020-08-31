Понедельник в Москве стал самым жарким днем августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в Москве в понедельник, 31 августа, достигла максимума за весь месяц. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро столицы.
По данным синоптиков, в городе потеплело до 28,8 градуса, при этом сохраняется тенденция на превышение этого показателя.
"Сегодня самый жаркий день августа. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 августа – 28,7 градуса", – уточнили в метеобюро.
Абсолютный рекорд для 31 августа равен 31,8 градуса. Его зафиксировали в 1890 году.
В метеобюро Москвы также подчеркнули, что уходящее лето в столице оказалось в среднем на 1,5 градуса теплее климатической нормы.
По данным Гидрометцентра России, в сентябре ожидается превышение температурной климатической нормы. Воздух в среднем будет прогреваться на один-два градуса выше определенных показателей.
"Утро": осадков в понедельник в Москве не ожидается
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