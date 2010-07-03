Площадь у Российской государственной библиотеки благоустроили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице благоустроили площадь перед зданием Российской государственной библиотеки, сообщает портал мэра и правительства города.

За лето там заново замостили территорию и отремонтировали постамент памятника Достоевскому. Вокруг монумента разбили газон на 200 квадратных метров, рядом сделали гранитные скамейки с деревянным настилом.

Самой трудоемкой оказалась замена гранитных ступеней лестницы, ведущей к входу в библиотеку. Их общая протяженность – около 2,5 тысячи метров.

Построили лестницу в 1930-е годы. Капитальный ремонт ее до этого не проводился. Со временем конструкция пришла почти в аварийное состояние.

Основание под ступенями было повреждено, а местами отсутствовало, поэтому их решили заменить. Облик и планировка при этом не изменились.

Российская государственная библиотека (ранее Ленинская библиотека) – национальная библиотека России, крупнейшая публичная библиотека страны и континентальной Европы, одна из самых больших в мире. Здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия страны.

В прошлом году там отреставрировали интерьер читального зала № 3 – самого большого в Европе. Его площадь составляет 1208 квадратных метров, а высота потолков достигает десяти метров.

Большую прогулочную зону обустроят от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной. Работы пройдут в рамках проекта создания культурного пространства на месте реконструируемой ГЭС-2 .

На юго-востоке Москвы тем временем благоустроили усадьбу Люблино. Вдоль набережной Люблинского пруда появилась рекреационная зона с 14 мостиками у воды, лодочной станцией и тремя фонтанами. В парке возвели павильон с живописным видом на окрестности для свадеб и других праздников.