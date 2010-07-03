Пешеходную зону обустроят от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной

14:31
14:31
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
От храма Христа Спасителя до Якиманской набережной обустроят большую прогулочную зону в рамках проекта создания культурного пространства на месте реконструируемой ГЭС-2. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"К настоящему времени разработана необходимая документация, которая предусматривает развитие этой территории в несколько этапов и включение в единый общественно-культурный кластер Патриаршего моста", – приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".
По его словам, сперва планируется установить три панорамных лифта на мосту, а под мостом – создать общественное пространство.
"На втором этапе планируется благоустроить прилегающую территорию, а в дальнейшем создать спуск к воде вдоль Болотной набережной общей площадью более двух тысяч квадратных метров", – сказал Хуснуллин.
28 августа Сергей Собянин сообщил, что музейный комплекс на месте бывшей электростанции может заработать уже в 2020 году.
Новое арт-пространство под названием "Академия современного искусства" создают на Болотной набережной. Главной точкой притяжения будет отреставрированное историческое здание ГЭС-2.
Реставрация ГЭС-2 будет завершена в 2020 году
Кроме того, в рамках благоустройства территории ГЭС-2 планируют высадить березовый лес.
Ранее сообщалось, что до конца 2019 года закончится благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных. Там будут проведены работы по обустройству освещения. Также на набережных посадят деревья, создадут спортивные и детские площадки. Длина двух набережных составляет порядка трех километров, общая площадь территории благоустройства превышает восемь гектаров.
Обустройство набережной Марка Шагала в Даниловском районе собираются завершить к Дню города.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: