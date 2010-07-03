Пешеходную зону обустроят от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

От храма Христа Спасителя до Якиманской набережной обустроят большую прогулочную зону в рамках проекта создания культурного пространства на месте реконструируемой ГЭС-2. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К настоящему времени разработана необходимая документация, которая предусматривает развитие этой территории в несколько этапов и включение в единый общественно-культурный кластер Патриаршего моста", – приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".

По его словам, сперва планируется установить три панорамных лифта на мосту, а под мостом – создать общественное пространство.

"На втором этапе планируется благоустроить прилегающую территорию, а в дальнейшем создать спуск к воде вдоль Болотной набережной общей площадью более двух тысяч квадратных метров", – сказал Хуснуллин.

28 августа Сергей Собянин сообщил, что музейный комплекс на месте бывшей электростанции может заработать уже в 2020 году.

Новое арт-пространство под названием "Академия современного искусства" создают на Болотной набережной. Главной точкой притяжения будет отреставрированное историческое здание ГЭС-2.



Реставрация ГЭС-2 будет завершена в 2020 году

Кроме того, в рамках благоустройства территории ГЭС-2 планируют высадить березовый лес.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года закончится благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных. Там будут проведены работы по обустройству освещения. Также на набережных посадят деревья, создадут спортивные и детские площадки. Длина двух набережных составляет порядка трех километров, общая площадь территории благоустройства превышает восемь гектаров.

Обустройство набережной Марка Шагала в Даниловском районе собираются завершить к Дню города.

