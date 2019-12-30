Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с усилением порывов ветра до 18 метров в секунду, метели и гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков рассказал, что городским службам дано поручение по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фондов, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.
Он добавил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Из-за ухудшения погоды автомобилистов призывают не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями. Кроме того, важно соблюдать дистанцию на дорогах и соблюдать дистанцию.
Ранее сообщалось, что в столице продлили желтый уровень погодной опасности до конца года из-за сильного ветра.
Также во вторник, 31 декабря, в столице ожидается самое низкое атмосферное давление за неделю – около 730 миллиметра ртутного столба.
Утром 1 января температура станет отрицательной – порядка -1... -3 градусов. Потепление ожидается в четверг, 2 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Однако уже днем температура начнет повышаться.
С 1 по 10 января в столице сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после Рождества. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.
Желтый уровень опасности объявлен в столице
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