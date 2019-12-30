Автомобилистов призвали не ставить машины под деревьями и шаткими конструкциями

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Автомобилистов призвали быть максимально острожными на столичных дорогах из-за сильного ветра и снегопада. Об этом сообщает ГКУ "АМПП" в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что 30 декабря в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В связи с этим не рекомендуется оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями. Кроме того, важно соблюдать дистанцию на дорогах из-за снегопада.

Ранее в Гидрометцентре продлили желтый уровень погодной опасности в столице. Предупреждение связано с сильным порывистым ветром. Синоптики рассказали, что желтый уровень будет действовать до 21:00 вторника, 31 декабря.

Как рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, новая волна потепления ожидается в Москве в четверг, 2 января.

По его словам, холодная погода, пришедшая в столицу, продержится до ночи 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус, зато уже днем температура начнет повышаться.