Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:25

Главная / Новости /

В Москве продлен желтый уровень погодной опасности

Москвичей предупредили о порывистом ветре до конца года
общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продлили желтый уровень опасности, об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение связано с сильным порывистым ветром. Синоптики рассказали, что желтый уровень будет действовать до 21:00 31 декабря.

Кроме того, повышенный уровень погодной опасности введен и в Подмосковье. Он также будет актуален до вечера завтрашнего дня.

Ранее столичных автолюбителей предупредили о метели. На дорогах Москвы ожидается гололед. Также прогнозируется порывистый ветер и ухудшение видимости, в связи с чем водителей призвали к бдительности и аккуратности.

В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобиль вдали от деревьев.

"Погода": желтый уровень погодной опасности объявлен в столице

Что касается потепления, то оно придет в столицу в четверг, 2 января. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, холодная погода, пришедшая в столицу, продержится до ночи 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Зато уже днем температура начнет повышаться.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика