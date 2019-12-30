В Москве продлен желтый уровень погодной опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продлили желтый уровень опасности, об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение связано с сильным порывистым ветром. Синоптики рассказали, что желтый уровень будет действовать до 21:00 31 декабря.

Кроме того, повышенный уровень погодной опасности введен и в Подмосковье. Он также будет актуален до вечера завтрашнего дня.

Ранее столичных автолюбителей предупредили о метели. На дорогах Москвы ожидается гололед. Также прогнозируется порывистый ветер и ухудшение видимости, в связи с чем водителей призвали к бдительности и аккуратности.

В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобиль вдали от деревьев.

"Погода": желтый уровень погодной опасности объявлен в столице

Что касается потепления, то оно придет в столицу в четверг, 2 января. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, холодная погода, пришедшая в столицу, продержится до ночи 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Зато уже днем температура начнет повышаться.

