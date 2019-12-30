Водителей предупредили о метели

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Автомобилистам рекомендовали быть бдительнее на дорогах из-за метели, гололеда и порывистого ветра в понедельник. Об этом говорится на официальной странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
"Мы долго ждали и вот наконец говорим: синоптики обещают, сегодня ЗИМА. Уже через час ждем снег, метель, гололед и ветер 13–18 метров в секунду. Все это будет до конца дня", – говорится в сообщении.
Согласно данным портала "Метеоновости", снегопад может начаться в Москве около 12 часов дня, в это же время ожидается усиление ветра и метель. Синоптики отмечают, что снег постепенно сменится мокрым снегом, температура повысится до нуля градусов.
Из-за непогоды водителям советуют соблюдать дистанцию с транспортным средством, идущим впереди. Специалисты Центра также рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобиль вдали от деревьев.
В свою очередь, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что мокрый снег, который прогнозируют 30 декабря, к новогодней ночи может сохраниться только на газонах. Устойчивого снежного покрова не будет.
Ранее Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение об опасной погоде действует до 06:00 31 декабря.
По словам синоптиков, утром 1 января температура станет отрицательной, порядка -1... -3 градусов. В последующие часы столбики термометров будут опускаться до -4... -5.
В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.
В Москве ожидается снегопад и метель
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: