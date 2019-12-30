Водителей предупредили о метели

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобилистам рекомендовали быть бдительнее на дорогах из-за метели, гололеда и порывистого ветра в понедельник. Об этом говорится на официальной странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Мы долго ждали и вот наконец говорим: синоптики обещают, сегодня ЗИМА. Уже через час ждем снег, метель, гололед и ветер 13–18 метров в секунду. Все это будет до конца дня", – говорится в сообщении.

Согласно данным портала "Метеоновости", снегопад может начаться в Москве около 12 часов дня, в это же время ожидается усиление ветра и метель. Синоптики отмечают, что снег постепенно сменится мокрым снегом, температура повысится до нуля градусов.

Из-за непогоды водителям советуют соблюдать дистанцию с транспортным средством, идущим впереди. Специалисты Центра также рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобиль вдали от деревьев.

В свою очередь, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что мокрый снег, который прогнозируют 30 декабря, к новогодней ночи может сохраниться только на газонах. Устойчивого снежного покрова не будет.

Ранее Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение об опасной погоде действует до 06:00 31 декабря.

По словам синоптиков, утром 1 января температура станет отрицательной, порядка -1... -3 градусов. В последующие часы столбики термометров будут опускаться до -4... -5.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.

