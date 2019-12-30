Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во вторник, 31 декабря, в Москве ожидается самое низкое атмосферное давление за неделю – около 730 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас вчера было давление сильно выше нормы, сегодня оно уже немного ниже нормы. Завтра будет самое низкое атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба", – считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова также отметила, что завтра в столице действительно будет низкое атмосферное давление, однако экстремально низким его назвать нельзя. Критически низкое значение составляет 716 миллиметров ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение об опасной погоде действует до 6 часов утра 31 декабря.

По прогнозам синоптиков, утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус, зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6–8 градусов.

