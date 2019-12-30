Москвичам пообещали морозное Рождество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Легкие морозы прогнозируются в столице на Рождество, сообщил журналистам и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он рассказал, что 1 января днем температура в Москве и области понизится до минус 4 градусов. Днем 2 января немного потеплеет. 4 и 5 января ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. 6 и 7 января подморозит до минус 8 градусов.
Также синоптик отметил, что снег в столице ожидается не раньше середины месяца. "Первый снегопад всегда бывает неожиданно, мы предупредим о нем за 2–3 дня до наступления", – цитирует Вильфанда ТАСС.
По его словам, вторая половина января будет снежной, однако в новогоднюю ночь снега ждать не стоит.
"Новогодняя ночь – это настолько прекрасное событие: мы все привыкли с детства к тому, что это волшебство, таинство. Меня немного удивляет такое внимание – какая разница, какой будет погода?" – сказал метеоролог.
Среднегодовая температура в 2019 году оказалась самой высокой за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России. В Москве среднегодовая температура будет самой высокой – 7,6–7,7 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда. При этом инструментальные наблюдения за погодой на территории страны ведутся с 1891 года, а в Москве – с 1879 года.
Ранее сообщалось, что до утра вторника, 31 декабря, в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Погода будет потенциально опасна из-за ветра скоростью 13–18 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег.
Москвичей предупредили о метели
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