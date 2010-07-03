Прокуратура Москвы напомнила Соболь о недопустимости акции 31 августа

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Столичная прокуратура предупредила оппозиционную активистку Любовь Соболь об ответственности за участие в несогласованных акциях в центре столицы, намеченных на субботу, 31 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ей вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона. Отмечается, что в интернете распространяются призывы принять участие в массовом публичном шествии "Против политических репрессий" по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном порядке не согласовано", – подчеркнули в прокуратуре.

Ранее столичная полиция призвала граждан не участвовать в не согласованной с властями акции в амфитеатре на Хохловской площади, призывы к участию в которой публикуют в Сети.

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.