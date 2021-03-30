Жители дома на улице Гарибальди переехали в новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый дом по программе реновации расселили в Черемушках, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Жители дома 17, корпуса 1, на улице Гарибальди заселились в новостройку недалеко от станции метро "Профсоюзная".
Всего в рамках программы в Юго-Западном округе планируется расселить 520 домов, в которых живут 117 тысяч граждан из почти 44 тысяч семей. Из них 1 227 семей, или 3 362 человека, уже заключили с городом договоры на равнозначные квартиры в новостройках, а еще 2 340 москвичей из 800 семей оформляют права на новое жилье и готовятся к переезду.
В Черемушках новые квартиры получат девять тысяч семей. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, жители дома на улице Гарибальди уже через две недели после открытия центра информирования по расселению согласились на предложенные квартиры в новостройке на Профсоюзной улице, 32.
Процедура расселения заняла пять месяцев, и документы на жилье выдали 176 гражданам из 60 семей. Рядом с новостройкой расположены торговые центры, поликлиники, детские сады, скверы и предприятия бытового обслуживания.
На первом этаже нового дома разместятся общественные, коммерческие и культурные объекты. Здесь также работает центр информирования по переселению, где можно подать заявку на организацию переезда.
Всего в ЮЗАО заселяется 12 новостроек – в районах Академический, Котловка, Южное Бутово, Коньково и Черемушки.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин ранее сообщил, что около 70 новостроек отдадут в этом году под расселение участников программы реновации в Москве.
По его словам, в городе около 34 тысяч человек находятся в стадии расселения – это жители 224 домов. Из этого числа более 25,5 тысячи горожан уже получили новые квартиры. Новое жилье планируется предоставить еще 32 тысячам жителей.
Программа реновации стартовала в 2017 году. Она была создана для предотвращения появления аварийного жилья в городе. Левкин подчеркнул, что основой новых принципов развития города стала ориентированность на развитие человеческого потенциала.
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