На юго-западе Москвы передали под заселение третий дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Академический стартовало заселение третьего дома по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, под заселение передана новостройка по адресу улица Шверника, дом 6, корпус 2. Это дом переменной этажности на 131 квартиру. Жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой помещений.

Всего в ЮЗАО заселяется 12 новостроек. Помимо Академического района, на юго-западе столицы три дома заселяются в Котловке и по два в районах Южное Бутово, Коньково и Черемушки.

Левкин добавил, что для волнового расселения в районе Академический подобрано семь стартовых площадок – три стартовых дома уже введены, два строятся, для двух ведется разработка проектной документации.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин ранее сообщил, что около 70 новостроек отдадут в этом году под расселение участников программы реновации в Москве.

По его словам, в городе около 34 тысяч человек находятся в стадии расселения – это жители 224 домов. Из этого числа более 25,5 тысячи горожан уже получили новые квартиры. Новое жилье планируется предоставить еще 32 тысячам жителей.

Программа реновации стартовала в 2017 году. Она была создана для предотвращения появления аварийного жилья в городе. Левкин подчеркнул, что основой новых принципов развития города стала ориентированность на развитие человеческого потенциала.

