В Москве пройдет фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В Москве, в национальном центре "Россия", 21–23 февраля пройдет III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", передает RT.

"Время наших героев – это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история – это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу", – поделилась генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

В программе фестиваля представлены свыше 20 документальных картин популярных авторов и режиссеров, среди которых, например, Сергей Дебижев и Максим Фадеев. Также в мероприятии примут участие иностранные документалисты, в том числе из Болгарии, Италии, Камеруна, Словакии, Сербии и других стран.

На фестивале гости увидят картину военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры", работу документалистов Руслана Гусарова и Михаила Бурова "На острие копья".

Среди других фильмов, которые будут представлены на фестивале, – "Селидово. Преступление без срока давности" Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова, "С огнем в сердце" от "Роскосмос Медиа" и "Защита Курской области: истории героизма" от "Комсомольской правды".

В прошлый раз фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" проходил в конце июня 2024 года. Всего в программе фестиваля было 13 фильмов, посвященных солдатам, военным медикам, военкорам, а также добровольцам фронта и тыла. Зрители увидели кинокартины документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.