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Город

16:22

Уровень заболеваемости гриппом в Москве оказался ниже эпидпорога на 37%

город медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве за период с 21 по 27 октября оказался ниже эпидемического порога более чем на треть – 37%. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По словам специалистов, в Москве продолжает фиксироваться низкий уровень заболеваемости. При этом уменьшение числа зарегистрированных случаев заболевания отмечается уже четвертую неделю подряд. Показатели находятся ниже расчетного эпидемического порога во всех возрастных группах, а также по совокупному населению.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в столице продолжается кампания по иммунизации горожан против гриппа. К настоящему времени привиты более пяти миллионов москвичей.

Пройти вакцинацию по системе обязательного медицинского страхования жители города смогут в прививочных кабинетах государственных больниц. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее в Минздраве подчеркнули, что в России не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией. Осложнения после прививок возникают крайне редко – реже, чем 1 случай на миллион. При использовании антибиотиков риск развития шока составляет 10 случаев на миллион, пояснили в ведомстве.

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