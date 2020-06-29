Началась разработка проекта реставрации манежа с конюшней в Измайлове

18:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Собственнику исторического манежа в Измайлове выдано задание разработать проект реставрации здания. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия, сообщает Агентство "Москва".
Манеж с конюшней находится по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 31Д. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и входит в ансамбль зданий комплекса конноспортивной школы в Измайлово.
В Мосгорнаследии уточнили, что ранее пришлось решать вопрос с разработкой проекта через суд, поскольку собственник памятника не приступил к работам вовремя. Сейчас ему выдали официальное задание, за которым он обратился.
Конноспортивный клуб "Измайлово" был создан в 1935 году по инициативе маршала Советского Союза Семена Буденного. Манеж и конюшня комплекса выстроены в классических формах 1950–1960 годов.
Для разработки научно-проектной документации проведут библиографические и историко-архивные исследования, предстоит описать будущие архитектурные и конструктивные решения и изучить инженерно-технические особенности здания.
После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на работы.
Ранее Сергей Собянин сообщил о возобновлении ремонтно-реставрационных работ на ВДНХ после перерыва из-за пандемии коронавируса. Мэр объяснил, что они направлены на сохранение уникальности объектов.
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