Открытие Политехнического музея после реконструкции перенесено на следующий год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Открытие исторического здания Политехнического музея, расположенного на Лубянской площади, отложили на 2021 год. Музей планировалось открыть после окончания реконструкции в декабре этого года, приводит ТАСС заявление пресс-службы учреждения.

"В декабре 2020 года мы планировали принять первых посетителей в здании музея на Новой площади после семилетней реконструкции. Но жизнь внесла свои коррективы в наши планы", – сообщили представители столичного музея.

Уточняется, что команда Политеха работает над запуском и готовится к открытию, которое должно состояться следующим летом. В музее добавили, что пандемия коронавируса и связанные с ней изменения "дали уникальную возможность осознать, перезапустить среду, в которой мы живем".

"Политех полностью пересмотрел подход к публичной и образовательной программе, планы по запуску цифровых проектов, работу команды и многое другое", – подчеркнули в пресс-службе.

В декабре 1991 года данный музей объявили особо ценным объектом культурного наследия РФ. В 2013 году там приступили к реставрации и реконструкции исторического здания. В сентябре 2019 года открыли северный фасад здания в центре Москвы, амфитеатр перед ним. Кроме того, стала доступна пешеходная галерея.

Ранее стало известно, что реставрацию усадьбы Прохоровых планируется начать до конца лета. Она расположена в Большом Трехгорном переулке.