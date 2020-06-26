Открытие Политехнического музея после реконструкции перенесено на следующий год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Открытие исторического здания Политехнического музея, расположенного на Лубянской площади, отложили на 2021 год. Музей планировалось открыть после окончания реконструкции в декабре этого года, приводит ТАСС заявление пресс-службы учреждения.
"В декабре 2020 года мы планировали принять первых посетителей в здании музея на Новой площади после семилетней реконструкции. Но жизнь внесла свои коррективы в наши планы", – сообщили представители столичного музея.
Уточняется, что команда Политеха работает над запуском и готовится к открытию, которое должно состояться следующим летом. В музее добавили, что пандемия коронавируса и связанные с ней изменения "дали уникальную возможность осознать, перезапустить среду, в которой мы живем".
"Политех полностью пересмотрел подход к публичной и образовательной программе, планы по запуску цифровых проектов, работу команды и многое другое", – подчеркнули в пресс-службе.
В декабре 1991 года данный музей объявили особо ценным объектом культурного наследия РФ. В 2013 году там приступили к реставрации и реконструкции исторического здания. В сентябре 2019 года открыли северный фасад здания в центре Москвы, амфитеатр перед ним. Кроме того, стала доступна пешеходная галерея.
Ранее стало известно, что реставрацию усадьбы Прохоровых планируется начать до конца лета. Она расположена в Большом Трехгорном переулке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: