Реставрацию усадьбы Прохоровых планируется начать до конца лета

Фото: facebook.com/usadbaProhorovyh
Реставрацию усадьбы фабрикантов Прохоровых в Пресненском районе начнут до конца этого лета. Об этом рассказали в департаменте культурного наследия, передает Агентство "Москва".
"Двухэтажное с ризалитами и аттиками здание главного дома городской усадьбы Прохоровых было построено по проекту знаменитого архитектора Романа Клейна. Сейчас специалисты уже привели в порядок кровлю и практически полностью подготовили помещения и фасады памятника к началу масштабной реставрации", – привели в пресс-службе слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Усадьба расположена по адресу Большой Трехгорный переулок, дом 1-1а, строение 1. Уточняется, что департамент культурного наследия города согласовал проект будущих работ.
Как отметил Емельянов, рабочие отреставрируют и заменят утраченные кирпичи кладки. Кроме того, реставраторам надо будет заделать трещины, демонтировать позднюю отделку стен, потолков и выполнить ряд других работ.
Так, особое внимание уделят воссозданию фрагментов отделки фасадов, а также восстановлению настенной и художественно-декоративной росписи.
Главный дом усадьбы находится во владении, которое с 1830-х годов и до революции 1917 года принадлежало семье фабрикантов Прохоровых.
При этом в советские годы там был Дворец культуры фабрики "Трехгорная мануфактура".
Ранее сообщалось, что беседки-ротонды отреставрируют в Парке Горького. Масштабное воссоздание исторических объектов на территории московского парка продолжается в течение нескольких лет.
Кроме того, Сергей Собянин рассказал о возобновлении реставрационных работ в Москве. "В этом году одновременно реставрируются сотни объектов. За последние годы отреставрировано около 1,5 тысячи объектов, и большой вклад в эту работу вносит министерство культуры", – заявил мэр столицы.
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