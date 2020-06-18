Ценность особняка в Вознесенском переулке подтверждена экспертами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны двухэтажного особняка XVII–XIX веков. Данный особняк, по словам экспертов, хранит память о поэтах Александре Пушкине, Евгении Баратынском и Александре Сумарокове, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"После проведенного исследования специалисты определили ценность архитектурно-художественного оформления фасадов особняка в Вознесенском переулке, отдельные элементы которых датируются XVII, XVIII и XIX веками", – сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Особняк в Вознесенском переулке представляет собой двухэтажное строение с антресолью. При этом первый этаж цокольный. Главный фасад здания, который выходит в переулок, был декорирован двумя боковыми ризалитами и увенчан аттиком. Кроме архитектурной, у этого объекта есть и мемориальная ценность.

Здесь в ноябре 1717 года родился будущий поэт Александр Сумароков. Тут прошли его детство и юность.

Помимо того, в 1827 году тут поселился поэт и переводчик Евгений Баратынский. С этого момента в особняке часто принимали гостей, среди которых был и Александр Пушкин.

В ансамбль городской усадьбы, где в свое время жили Сумароковы и Баратынские, входило несколько построек. До наших дней также дошел жилой флигель, расположенный по адресу Вознесенский переулок 6/3, строение 3.

"Одноэтажный флигель также является выявленным объектом культурного наследия. Он представляет собой образец жилого флигеля городской усадьбы XIX века", – обратил внимание Емельянов. Он добавил, что в 2019 году арендатора исторического здания оштрафовали, так как он не выполнял предписания Мосгорнаследия.

Так, с 2011 года в столице было отреставрировано свыше 1400 объектов культурного наследия.

Ранее Сергей Собянин рассказал о возобновлении реставрационных работ в Москве. "В этом году одновременно реставрируются сотни объектов. За последние годы отреставрировано около 1,5 тысячи объектов, и большой вклад в эту работу вносит министерство культуры", – заявил мэр города.